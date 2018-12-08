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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 288,63 lira, en düşük 122,71 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 288,63 lira, en düşük 122,71 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,8 azalarak 86 milyon 739 bin 800 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 288,63 lira, en düşük saat 08.00'de 122,71 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 249,47 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 251,71 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,73 lira, en düşük 224,95 liradan işlem gördü.






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ElektrikEnerji Piyasaları İşletme AŞSpot Piyasada Bir Megavatsaat Elektriğin Fiyatı
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