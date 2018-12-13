Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,71 lira, en düşük 102,05 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 azalarak 112 milyon 541 bin 192 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 295,71 lira, en düşük saat 03.00'te 102,05 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 256,95 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 263,32 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298,14 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.