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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 292,04 lira, en düşük 5,62 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 292,04 lira, en düşük 5,62 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33 artarak 117 milyon 562 bin 167 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 300,76 lira, en düşük saat 04.00'te 5,62 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251,51 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 263,25 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 292,04 lira, en düşük 1,03 liradan işlem gördü.

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ElektrikEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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