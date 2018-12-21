Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,81 lira, en düşük 148,28 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,14 azalarak 110 milyon 825 bin 802 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 291,81 lira, en düşük saat 23.00'te 148,28 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 261,72 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298,93 lira, en düşük 173,99 liradan işlem gördü.