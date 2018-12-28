Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,83 lira, en düşük 135,87 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,16 azalarak 101 milyon 790 bin 90 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 291,83 lira, en düşük saat 23.00'te 135,87 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 249,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 254,47 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,67 lira, en düşük 160,64 liradan işlem gördü.