Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,52 lira, en düşük 11,14 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,71 azalarak 44 milyon 934 bin 187 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 291,52 lira, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 11,14 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 121,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 127,88 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296,98 lira, en düşük 99,99 liradan işlem gördü.