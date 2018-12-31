Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya eser Trabzon Eser Postallı
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular
Hindiler hazır
Hindiler hazır
Kombi rekoru kırdı
Kombi rekoru kırdı

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,52 lira, en düşük 11,14 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,52 lira, en düşük 11,14 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 54,71 azalarak 44 milyon 934 bin 187 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 291,52 lira, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 11,14 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 121,02 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 127,88 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296,98 lira, en düşük 99,99 liradan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bir Megavatsaat Elektriğin FiyatıEnerji Piyasaları İşletme AŞGün öncesi PiyasaSpot Piyasa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1