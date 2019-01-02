Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,34 lira, en düşük 97,03 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,95 artarak 110 milyon 492 bin 830 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 293,34 lira, en düşük saat 23.00'te 97,03 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 238,63 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 246,34 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299,52 lira, en düşük 32,65 liradan işlem gördü.