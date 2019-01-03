Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,21 lira, en düşük 1,21 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,59 azalarak 104 milyon 312 bin 625 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 299,21 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1,21 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212,35 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 227,84 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,34 lira, en düşük 97,03 liradan işlem gördü.