Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306,98 lira, en düşük 0,50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,25 artarak 88 milyon 494 bin 797 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 306,98 lira, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 05.00'te 0,50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 180,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,19 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 298,02 lira, en düşük 2,23 liradan işlem gördü.