Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303,10 lira, en düşük 126,33 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,99 artarak 100 milyon 879 bin 989 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 303,10 lira, en düşük saat 04.00'te 126,33 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 236,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 242,80 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306,98 lira, en düşük 0,50 liradan işlem gördü.