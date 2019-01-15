Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317,94 lira, en düşük 20 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,3 artarak 125 milyon 411 bin 850 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 317,94 lira, en düşük saat 04.00'te 20 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 253,05 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 265,91 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312,11 lira, en düşük 105,25 liradan işlem gördü.















