Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322,04 lira, en düşük 4,41 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,52 azalarak 112 milyon 97 bin 734 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 322,04 lira, en düşük saat 04.00'te 4,41 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 231,79 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 241,73 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325,31 lira, en düşük 123 liradan işlem gördü.



