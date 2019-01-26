Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323,06 lira, en düşük 5,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,9 azalarak 82 milyon 575 bin 670 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323,06 lira, en düşük saat 09.00'da 5,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210,94 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 216,19 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323,26 lira, en düşük 56,69 liradan işlem gördü.