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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 12 kuruş, en düşük 129 lira 94 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 12 kuruş, en düşük 129 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,26 artarak 100 milyon 396 bin 824 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 328 lira 12 kuruş, en düşük saat 13.00'te 129 lira 94 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 251 lira 79 kuruş lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 58 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

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