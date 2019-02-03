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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 88 kuruş, en düşük 6 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 88 kuruş, en düşük 6 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 99,66 artarak 105 milyon 959 bin 938 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 88 kuruş, en düşük saat 03.00'te 6 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 252 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 261 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 97 kuruş, en düşük sıfır lira olarak işlem gördü.

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