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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 18 kuruş, en düşük 129 lira 75 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 18 kuruş, en düşük 129 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,89 azalarak 110 milyon 712 bin 883 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 18 kuruş, en düşük saat 04.00'te 129 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 253 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 258 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 87 kuruş, en düşük 122 liradan işlem gördü.

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ElektrikEPİAŞFiyatSpot
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