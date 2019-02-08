Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 163 lira 49 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 azalarak 109 milyon 844 bin 116 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'da 321 lira 95 kuruş, en düşük saat 00.00'da 163 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 281 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 33 kuruş, en düşük 13 lira 92 kuruştan işlem gördü.



