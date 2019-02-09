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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 2 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 2 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,51 azalarak 86 milyon 211 bin 373 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 28 kuruş, en düşük saat 09.00'da 2 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 254 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 95 kuruş, en düşük 163 lira 49 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot elektrik Piyasası
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