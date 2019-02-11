Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 52 kuruş, en düşük 20 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,26 azalarak 101 milyon 208 bin 269 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 325 lira 52 kuruş, en düşük saat 00.00'da 20 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 230 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 235 lira 87 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 40 kuruş, en düşük 199 lira liradan işlem gördü.