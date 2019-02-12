Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 2 kuruş, en düşük 199 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,34 artarak 117 milyon 749 bin 49 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'de 199 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 266 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 52 kuruş, en düşük 20 liradan işlem gördü.