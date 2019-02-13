Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 33 kuruş, en düşük 157 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,54 artarak 121 milyon 921 bin 361 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 323 lira 33 kuruş, en düşük saat 04.00'te 157 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 2 kuruş, en düşük 199 lira 50 kuruştan işlem gördü.