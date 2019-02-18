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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 57 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün,...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 57 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 1,06 artarak 113 milyon 751 bin 266 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 57 kuruş, 12.00'de 199 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 283 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 97 kuruş, en düşük 201 liradan işlem gördü.

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