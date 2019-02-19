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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 52 kuruş, en düşük 126 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 52 kuruş, en düşük 126 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,15 artarak 113 milyon 921 bin 32 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 8.00'de 323 lira 52 kuruş, en düşük saat 00.00'da 126 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 281 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 57 kuruş, en düşük 199 lira 49 kuruştan işlem gördü.






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