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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 69 kuruş, en düşük 92 lira 86 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 69 kuruş, en düşük 92 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,51 artarak 114 milyon 724 bin 846 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 326 lira 69 kuruş, en düşük saat 13.00'te 92 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 286 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 20 kuruş, en düşük 185 lira 58 kuruştan işlem gördü.

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