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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 54 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 54 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 azalarak 87 milyon 195 bin 353 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 327 lira 54 kuruş, en düşük saat 09.00'da 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 249 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 61 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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EPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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