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Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 38 kuruş, en düşük 280 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 38 kuruş, en düşük 280 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5 artarak 124 milyon 899 bin 777 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 327 lira 38 kuruş, en düşük saat 03.00'te 280 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 303 lira 227 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 91 kuruş, en düşük 126 lira 9 kuruştan işlem gördü.

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ElektrikEPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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