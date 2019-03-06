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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 22 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 22 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,73 artarak 119 milyon 243 bin 495 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 22 kuruş, en düşük saat 04.00'te 157 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 292 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 15 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruştan işlem gördü.






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