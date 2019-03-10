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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 56 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 56 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,11 artarak, 105 milyon 502 bin 959 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 316 lira 56 kuruş, en düşük saat 02.00, 03.00, 04.00 ve 05.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 258 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 98 kuruş, en düşük 64 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiSpot
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