Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 94 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,83 artarak 128 milyon 791 bin 340 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 316 lira 94 kuruş, en düşük saat 19.00'da 126 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 286 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 48 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruştan işlem gördü.