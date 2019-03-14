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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 37 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 37 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,21 azalarak 118 milyon 213 bin 866 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 314 lira 37 kuruş, en düşük saat 04.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 277 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 282 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 94 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruştan işlem gördü.

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