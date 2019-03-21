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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 54 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 54 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 azalarak 103 milyon 619 bin 690 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 309 lira 54 kuruş, en düşük saat 13.00'te 29 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 252 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 25 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş işlem gördü.

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