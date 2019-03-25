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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 41 kuruş, en düşük 253 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 41 kuruş, en düşük 253 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,21 artarak 120 milyon 379 bin 930 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 310 lira 41 kuruş, en düşük saat 03.00'te 253 lira 64 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 300 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 21 kuruş, en düşük 64 liradan işlem gördü.







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