Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 84 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,84 artarak 101 milyon 698 bin 885 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 306 lira 84 kuruş, en düşük saat 04.00'te 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 254 lira 57 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 57 kuruş, en düşük 17 lira 35 kuruştan işlem gördü.



