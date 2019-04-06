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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 16 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 16 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 56,57 azalarak 38 milyon 371 bin 837 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 301 lira 16 kuruş, en düşük saat 16.00'da 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 123 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 125 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 57 kuruştan, en düşük 140 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Elektrik Piyasası
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