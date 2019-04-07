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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 39 kuruş, en düşük 80 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 39 kuruş, en düşük 80 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 129,9 artarak 88 milyon 239 bin 858 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saatler 08.00 ve 09.00'da 303 lira 39 kuruş, en düşük saat 04.00'te 80 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 230 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 239 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 16 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.







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