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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 36 kuruş, en düşük 139 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 36 kuruş, en düşük 139 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,85 azalarak 82 milyon 195 bin 380 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 303 lira 36 kuruş, en düşük saat 03.00, 04.00,12.00 ve 13.00'te 139 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 217 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 39 kuruş, en düşük 80 liradan işlem gördü.

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