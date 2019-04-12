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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,51 azalarak 47 milyon 171 bin 347 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 301 lira 98 kuruş, en düşük saat 15.00'te 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 136 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 135 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 98 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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