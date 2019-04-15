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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 299 lira 79 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 299 lira 79 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14 azalarak 75 milyon 903 bin 488 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın saat 11.00'de en yüksek 299 lira 79 kuruş olurken, 00.00 ve 04.00'te 29 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 193 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 65 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.


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EPİAŞSpot Piyasada Elektrik Fiyatları
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