Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 303 lira 96 kuruş, en düşük 7 lira 67 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,63 azalarak 73 milyon 907 bin 888 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 96 kuruş, en düşük saat 03.00'te 7 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 189 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299 lira 79 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruştan işlem gördü.



