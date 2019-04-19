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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 229 lira 99 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 229 lira 99 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,11 artarak 53 milyon 146 bin 158 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 229 lira 99 kuruş, en düşük saat 16.00'da 20 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 142 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 142 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 280 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerjiSpot
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