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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,57 azalışla 88 milyon 100 bin 290 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 301 lira 80 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 06.00'da 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 248 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 73 kuruş, en düşük 119 lira 94 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞSpot Elektrik Piyasası
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