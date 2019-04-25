Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 68 kuruş, en düşük 195 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre...

Spot piyasada elektrik fiyatları
banner17

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 68 kuruş, en düşük 195 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,38 artışla 95 milyon 487 bin 517 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 304 lira 68 kuruş, en düşük saat 13.00'te 195 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 268 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruştan işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElektrikEnerji Piyasaları İşletme AŞGün öncesi PiyasaMegavatsaat Elektriğin Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5