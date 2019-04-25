Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 68 kuruş, en düşük 195 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,38 artışla 95 milyon 487 bin 517 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 304 lira 68 kuruş, en düşük saat 13.00'te 195 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 268 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 23 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruştan işlem gördü.



