Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299 lira 97 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39 azalışla 34 milyon 556 bin 604 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 299 lira 97 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 92 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 93 lira 79 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 301 lira 17 kuruş, en düşük 9 lira 77 kuruştan işlem gördü.