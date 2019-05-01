Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 60 kuruş, en düşük 25 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 94,13 artarak 93 milyon 728 bin 217 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 60 kuruş, en düşük saat 03.00'te 25 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 214 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 224 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 23 kuruş, en düşük 2 lira 1 kuruştan işlem gördü.















