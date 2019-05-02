Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira, en düşük 94 lira 89 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,41 azalarak 87 milyon 719 bin 859 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 300 lira, en düşük saat 13.00'te 94 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 209 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 211 lira 96 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 60 kuruş, en düşük 25 liradan işlem gördü.



