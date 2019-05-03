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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira 48 kuruş, en düşük 58 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira 48 kuruş, en düşük 58 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,08 azalarak 70 milyon 985 bin 680 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 296 lira 48 kuruş, en düşük saat 06.00'da 58 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 173 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 175 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira, en düşük 94 lira 89 kuruştan işlem gördü.

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