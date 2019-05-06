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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,35 azalarak 67 milyon 184 bin 217 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 21.00'de 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 153 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 161 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299 lira 99 kuruştan işlem görürken, 03.00-07.00 saatleri arasında piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikFiyatSpot
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