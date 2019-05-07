Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 290 lira, en düşük 4 lira 99 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,3 artarak 84 milyon 202 bin 615 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 21.00'de 290 lira, en düşük saat 06.00'da 4 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 209 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 214 lira 66 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.