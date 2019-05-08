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Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295 lira 96 kuruş, en düşük 25 lira 1 kuruş olarak belirlendi.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne...

Spot piyasada elektrik fiyatları
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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295 lira 96 kuruş, en düşük 25 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,2 artarak 95 milyon 324 bin 706 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 295 lira 96 kuruş, en düşük saat 06.00'da 25 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 231 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 236 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 290 lira, en düşük 4 lira 99 kuruştan işlem gördü.


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