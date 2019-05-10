Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 48 kuruş, en düşük 5 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,21 artarak 83 milyon 868 bin 125 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 305 lira 48 kuruş, en düşük saat 06.00'da 5 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 220 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 224 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 liradan işlem gördü.

















